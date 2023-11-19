نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب النرويج يكشف عن آخر تطورات عودة أوديجارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب سولباكين المدير الفني لمنتخب النرويج عن آخر تطورات عودة اللاعب مارتين أوديجارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال من الإصابة.

وقال سولباكين في تصريحات له: "لقد عدت للتو من حديث مدته 45 دقيقة مع مارتن، إنه يتحسن ويتحسن ويتقدم تدريجيًا، لقد مرت ثلاثة أسابيع تقريبًا دون أي تدريب خاص، لذلك من المهم أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة".

وأوضح مدرب منتخب النرويج: "ربما يأمل هو وأرسنال أن يكون متاحًا لمباراة برينتفورد".

ويرغب المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في عودة النجم النرويجي مارتين أوديجارد بشكل سريع من الإصابة لأنه يعتمد عليه بشكل كبير في حسم المباريات.

