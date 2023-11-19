نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من تريزيجيه على تسجيله هدفين في شباك سيراليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر، سعادته بفوزهم على سيراليون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال "تريزيجيه" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سعداء بالفوز وهدفنا التأهل لكأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية".

تريزيجيه يعلق على تسجيله هدفين

وتابع: "لا أفكر بشكل فردي، كانت لدي الرغبة في الفوز بالمقام الأول بغض النظر عن هوية من يسجل الأهداف، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد، وسعيد بالمساهمة في فوز الفراعنة".

وأكمل: "الجميع كان يرغب في تحقيق الانتصار رغم أن الوقت لم يسعف منتخب مصر لعمل الاستشفاء قبل مواجهة سيراليون، بجانب رحلة السفر المرهقة التي استغرقت 9 ساعات، واللعب على النجيل الصناعي وارتفاع الرطوبة".

وشهد لقاء المنتخب المصري ضد سيراليون تألق تريزيجيه الذي رصيده بتسجيله هدفين في لقاء اليوم، إلى 14 هدفًا بقميص منتخب مصر في مختلف المنافسات.