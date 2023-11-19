نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف فريق لوكا مودريتش الجديد في حالة الرحيل عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت كثير من التقارير الصحفية عن فريق النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الجديد بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي في الفترة المقبلة.

ويقترب النجم الكرواتي لوكا مودريتش من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة كما زعمت العديد من التقارير الصحفية العالمية وبالتحديد في الميركاتو الشتوي.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي والانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي في الميركاتو القادم.

وتابعت الصحيفة أن مودريتش سوف يحصل على مبلغ 120 مليون يورو وذلك خلال الفترة التي سوف يتواجد فيها مع نادي اتحاد جدة في حالة إتمام الصفقة.

وسوف يزامل لوكا مودريتش النجم الفرنسي كريم بنزيما وزميله السابق في نادي ريال مدريد في نادي اتحاد جدة إذا انتقل إليه.

