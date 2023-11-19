3 أضعاف راتبه.. مانشستر يونايتد يستعد لضم جريزمان

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر يونايتد، للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، ويضعه تحت الميكروسكوب، لضمه في الصيف المقبل لعام 2024.

مانشستر يونايتد يستعد لضم جريزمان

ويمتد عقد لاعب اتلتيكو مدريد البالغ من العمر 32 عامًا، حتى يونيو 2026، وعقب ذلك يحق لأي فريق ضمن للإستفادة من خبراته.

وصرحت اليوم الأحد عن ذلك صحيفة "سبورت" الإسبانية، وأشارت أن نادي مانشستر يونايتد يضع اللاعب في اولوياته، واسمه على رأس قائمة المطلوبين في صيف 2024.

ويسعى مانشستر يونايتد لتقديم عرض شخصي لجريزمان، وحصوله على 21 مليون يورو سنويًا، وهذا يُعد 3 أضعاف راتبه الذي يحصل عليه في أتلتيكو مدريد.