نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن فيوتشر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت في كأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد القاهرة تحت الامطار استعدادًا لمواجهة سوبر سبورت يونايتد في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لنادي مودرن فيوتشر على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية التي يتم تطبيقها خلال مباراة سوبر سبورت يونايتد.

يحتل نادي مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وخسر مودرن فيوتشر من نظيره إنبي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة سوبر سبورت يونايتد ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد القادم على ستاد السلام.