نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل روي فيتوريا بعد اقتحام الملعب من أجل محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني عن إزعاجه الشديد لما بدر من جماهير ليبيريا اتجاه محمد صلاح لاعب الفراعنة في أثناء مواجهة سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

رد فعل روي فيتوريا

وانتهت المواجهة التي جمعت بين منتخب مصر ضد نظيره سيراليون، بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتحدث روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني قائلًا: "الشئ الذي لم يعجبني، وازعجني للغاية، الوقفات الكثيرة التي حدثت أثناء المواجهة، عندما حاولت بعض الجماهير الوصول لمحمد صلاح، وأدت لفقدان التركيز لدينا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة".

واقتحم بعض المشجعين من ليبيريا أرضية ملعب مباراة مصر ضد سيراليون، واتجه كل منهما نحو لاعب الفراعنة محمد صلاح، وتم السيطرة على الموقف وتدخل قوات الأمن.

وسيواجه منتخب مصر نظيره بوركينافاسو في المباراة القادمة يوم الاربعاء القادم، ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات بتصفيات كأس العالم لعام 2026.