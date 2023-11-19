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أحمد جودة - القاهرة - "إنجاز غير مسبوق".. منتخب مصر يحقق رقم تاريخي بعد الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026، تصدرت مباراة منتخب مصر ضد منتخب سيراليون محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية على مدار اليوم.

حقق المنتخب الوطني المصري الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، رقم تاريخي لم يسبق أن حققه منتخب مصر من قبل ضد منتخب سيراليون عقب الفوز الذي حققه.

"إنجاز غير مسبوق".. منتخب مصر يحقق رقم تاريخي بعد الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي هذا السياق يرصد الرقم القياسي الجديد الذي حققه منتخب مصر الأول بعد فوزه اليوم، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"إنجاز غير مسبوق".. منتخب مصر يحقق رقم تاريخي بعد الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يحقق رقم تاريخي بعد الفوز على سيراليون

حقق المنتخب الوطني المصري الأول رقم تاريخي جديد لم يسبق أن حققه من قبل، حيث سجل الفراعنة أول فوز في تاريخ مواجهاته ضد منتخب سيراليون.

فقد حققت كتيبة منتخب مصر الفوز أمام منتخب سيراليون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، خارج الديار في دولة ليبيريا.

فقد كان واجه منتخب مصر نظيره منتخب سيراليون من قبل في تاريخ المواجهات مرتين، من المفارقات التي نراها هي الافضلة لمنتخب سيراليون على حساب منتخب مصر، ولم يحقق الفراعنة الفوز في أي منهما.

حيث خسر منتخب مصر أمام المنتخب السيراليوني بهدفين مقابل هدف في تصفيات أمم إفريقيا 2012 ضمن مباراة الذهاب، قبل أن يحسم التعادل المباراة بين الفريقين على الأراضي المصرية.

"إنجاز غير مسبوق".. منتخب مصر يحقق رقم تاريخي بعد الفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

منتخب مصر يفوز على سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026

وقاد محمد حسن تريزيجية منتخب مصر لتحقيق الفوز الثاني في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين في شباك مرمي منتخب سيراليون اليوم الأحد.

وكان نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز ضد منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات المونديال