نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. محمد عبد المنعم يتحول لحارس شخصي من أجل حماية محمد صلاح (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحول محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر لحارس شخصي من أجل حماية محمد صلاح عقب اقتحام الجماهير.

واقتحمت جماهير ليبيريا ملعب صامويل كانون الرياضي في الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر وجيبوتي للاتقاط الصور مع محمد صلاح.

يحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط من 2 مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولي من تصفيات كأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات تصفيات كأس العالم.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة الجولة الأولي من كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 والمقرر إقامتها في شهر يناير من العام القادم.

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