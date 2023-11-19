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أحمد جودة - القاهرة - ألقى إيلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة الإسباني، الضوء على مستقبله وأنهى الشائعات التي ترددت حول انتقاله، من خلال تصريح قصير أدلى به. كانت تقارير قد أشارت إلى اهتمام جالطة سراي التركي بضم جوندوجان.

جوندوجان يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

انضم الدولي الألماني إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

في تصريح نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكد جوندوجان على سعادته قائلًا: "أنا سعيد جدًا في إسبانيا، في ناديي (برشلونة)"، مما ينهي الشائعات حول أي انتقال محتمل.

كانت الصحف التركية قد تداولت أنباءً عن محادثات بين وكيل جوندوجان ومسؤولي جالطة سراي، لكن شقيقه ووكيل أعماله، إلهان جوندوجان، نفى هذه الأنباء، مؤكدًا أنها غير صحيحة وأنه لم يتم عقد أي اجتماع مع مسؤولي جالطة سراي.