ثنائي الأهلي يعودان للتدريبات استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني

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أحمد جودة - القاهرة -

عاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات للتدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا.

يأتي ذلك عقب استبعادهما من معسكر منتخب مصر لمباراة سيراليون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة.

وتعادل الأهلي مع نظيره الجونة بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع من منافسات دوري نايل.

موعد مباراه الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.