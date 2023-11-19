نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية مباريات مصر في 2023.. ماذا قدم روي فيتوريا مع المنتخب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام المنتخب السيراليوني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، وكانت مباراة الليلة مسك الختام للفراعنة في عام 2023.

ماذا قدم روي فيتوريا مع منتخب مصر في 2023؟

وخاض روي فيتوريا مع المنتخب 13 مباراة، فاز في 11 وتعادل في واحدة، وخسر في لقاء، وسجل لاعبو المنتخب بقيادة البرتغالي 31 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

وعلى صعيد المباريات الرسمية، خاض المنتخب المصري تحت القيادة الفنية للبرتغالي روي فيتوريا 6 مباريات، وحقق لاعبو المنتخب الفوز في المباريات الرسمية جميعا.

ويتواجد الفراعنة ضمن المجموعة الأولى في تصفيات مونديال 2026 بجانب كلًا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.