ربيع ياسين: منتخب مصر قادر على الوصول إلى كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة -

قال ربيع ياسين نجم الأهلي السابق، إن منتخب مصر قادر على الوصول إلى كأس العالم القادمة بخبرات اللاعبين.

ربيع ياسين: الأعمار السنية سيكون لهم دور مع منتخب مصر في المرحلة القادمة

وصرح ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البيت الكبير "على قناة "الأهلي":" منتخب سيراليون وجيبوتي تصنيفهم بعيد جدًا عن منتخب مصر".

وأكمل: "هناك سلبيات وايجابيات في مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وسيراليون".

وتابع: "القدرات الفنية موجودة في منتخب مصر".

وأضاف: "الشوط الأول منتخب سيراليون وصل إلى مرمى منتخب مصر رغم فارق القدرات بين المنتخبين".

واختتم: "الشوط الثاني استطعنا إحراز الهدف الثاني في مرمي سيراليون وحالتي الطرد لمنتخب سيراليون أفادت لاعبي منتخب مصر خلال المباراة".

وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.