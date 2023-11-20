نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباليتي يوضح حظوظ إيطاليا من التأهل إلى بطولة يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منتخب إيطاليا يتجه إلى ليفركوزن لمواجهة أوكرانيا في إطار تصفيات يورو 2024، حيث يحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط، 13 لكل منهما، وفارق الأهداف يخدم الفريق الإيطالي.

تصريحات سباليتي قبل مواجهة أوكرانيا

وفي مؤتمر صحفي قبل المباراة، صرح سباليتي، مدرب إيطاليا: "أوكرانيا لديها نفس عدد النقاط كإيطاليا، ولا يوجد فريق مرشح للفوز أو التأهل، وأعتقد أنها استعدت بشكل جيد".

وأضاف: "أريد أن يقع الإيطاليون في حب هذا الفريق، وهذه المباراة هي الوقت المناسب لتحقيق التقدم في أدائنا".

وتحدث عن توقعاته للمباراة قائلًا: "أتوقع أن يكون منتخب أوكرانيا أكثر شراسة في الهجوم، وسيرهي ريبروف لديه أسلوب إيجابي، ونحن بحاجة إلى التركيز لتحقيق التأهل".

وأشار إلى ضرورة تفادي الأخطاء التي حدثت أمام مقدونيا الشمالية، وأكد على أهمية التوازن في الأداء مع التركيز على التنظيم والضغط في اللحظات المناسبة.