شاهد بالفيديو.. إصابة خطيرة لنجم برشلونة جافي في مباراة اسبانيا وجورجيا

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أحمد جودة - القاهرة - لعب جافي، لاعب فريق برشلونة، دورًا في مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، لكنه تعرض لإصابة قوية في الركبة في الدقيقة 24. لم يتمكن اللاعب من استكمال المباراة وظهر متأثرًا بشدة وبدا واضحًا أنه كان يعاني، وبدى منهارًا من الألم.

إصابة قوية لجافي في مباراة اسبانيا وجورجيا

ووفقًا للتقارير، فإن اتحاد كرة القدم الإسباني أشار إلى أن الإصابة لدى جافي خطيرة في الركبة اليمنى، ومن المنتظر إجراء المزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورة الإصابة.

فيما كان زميله في برشلونة، فيران توريس، قد احتفل بتسجيله الهدف الثاني في المباراة بعرض قميص جافي أمام الجماهير، تقديرًا لزميله وتعاطفًا معه في ظل التقارير الواردة حول خطورة إصابته.

منتخب إسبانيا قد حسم بالفعل تأهله لبطولة يورو 2024 قبل خوض جولتين أخيرتين في التصفيات.