أحمد جودة - القاهرة - مواجهة نارية لغزل المحلة مع لافيينا في القسم الثاني

يحل فريق لاڤيينا بقيادة "أحمد عيد عبدالملك" ضيفًا على غزل المحلة بقيادة "حسام عبدالعال" في الخامسة مساء اليوم "الإثنين" ضمن لقاءات الجولة التاسعة لدوري المحترفين في مواجهة شرسة في صراع الصدارة.

يطمح غزل المحلة مصالحة جماهيره واستعادة الثقة إذ يدخل غزل المحلة اللقاء بقيادة فنية جديدة بعد رحيل "خالد عيد" بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام بترول أسيوط وهي الهزيمة التي أدت لتراجع الفريق للمركز الخامس، فيما يطمح لاڤيينا مواصلة أستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع حرس الحدود

يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد (14) نقطة جمعهم من الفوز في (4) مباريات على جمهورية شبين (1-0) وأبرقير للأسمدة والإتصالات (2-0) والقناة (2-1) فيما تعادل الفريق في مواجهتين أمام حرس الحدود ومكادي (1-1) وتلقى الفريق هزيمتين أمام أسوان (0-2) وبترول أسيوط (0-1)، أحرز الفريق (9) أهداف واستقبلت شباكه (6) أهداف.

فيما يدخل لاڤيينا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد (15) نقطة جمعهم من الفوز في (4) مباريات على النصر للتعدين ودكرنس (3-0) وبروكسي (1-0) وبتروچيت (3-2)، فيما تعادل الفريق في (3) مباريات أمام السكة الحديد وجمهورية شبين (0-0) وحرس الحدود (2-2) فيما تلقى الفريق هزيمة واحدة أمام النجوم (1-2)، أحرز الفريق (13) هدف واستقبلت شباكه (6) أهداف.