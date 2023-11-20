ميسي يقود الهجوم.. تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعتد منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي لمواجهة البرازيل ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وخسر راقصو التانجو مباراتهم الماضية في التصفيات على ملعبهم ووسط جماهيرهم أمام أوروجواي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل

حارس المرمى: ايميليانو مارتينيز

خط الدفاع: مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: رودريجو دي بول، أليكسيس ماكاليستر، إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، نيكو جونزاليس.