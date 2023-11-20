"مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجية بعد هدفي منتخب سيراليون

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أحمد جودة - القاهرة - "مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجيه بعد هدفي منتخب سيراليون، استطاع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر الأول في مواصلة كتابة إسمه بالتاريخ مع الفراعنة.

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حيث قاد تريزيجيه منتخب مصر لتحقيق الفوز الثاني بتصفيات كأس العالم 2023، أمام منتخب سيراليون في إطار الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية بعد تسجيله هدفين.

"مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجيه بعد هدفي منتخب سيراليون

ويتيح لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيه، وفي ذلك الإطار يرصد لكم كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن أرقام محمود حسن تريزيجيه مع منتخب مصر، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

"مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجيه بعد هدفي منتخب سيراليون

تريزيجيه يعزز سجله التهديفي مع منتخب مصر

وعزز محمود حسن تريزيجيه سجله التاريخي التهديفي منتخب مصر الأول، بعدما سجل هدفين في شباك مرمي منتخب سيراليون اليوم الأحد في تصفيات المونديال 2026.

حيث جاء الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق محمود تريزيجيه في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 62 بالشوط الثاني.

رفع تريزيجيه سجله التهديفي مع منتخب مصر إلى 14 هدف دولي بقميص الفراعنة، في 65 مباراة مع المنتخب بجانب صناعته 7 أهداف آخرين.

تريزيجيه يحقق رقم مميز تحت قيادة فيتوريا

وحقق تريزيجيه رقم مميز جديد تحت قيادة روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني المصري، بعدما رفع رصيد أهدافه تحت قيادته إلى 6 أهداف متخطيًا رقمه مع أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الذي سجل تحت قيادة 4 أهداف.

"مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجيه بعد هدفي منتخب سيراليون

وجاءت أهداف تريزيجيه تحت قيادة فيتوريا كالتالي:-

هدف في شباك منتخب بلجيكا وديًا.

هدف في شباك منتخب غينيا تصفيات أمم إفريقيا.

هدف في شباك جنوب السودان وديًا.

هدف في شباك منتخب جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026.

هدفين في شباك منتخب سيراليون بتصفيات كأس العالم 2026.

رقم مميز جديد لـ تريزيجيه مع منتخب مصر

وعقب تسجيل تريزيجيه هدفين في شباك منتخب سيراليون، وارتفع رصيده إلى 14 هدف مع الفراعنة حتى الآن، تخطى كلا من هادي خشبه وأحمد رمزي برصيد 12 هدف.

فيما يفصله هدف وحيد عن حازم إمام صاحب الـ 15 هدف، بينما يظل حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 76 هدف.

"مطاردة صلاح و3 أرقام مميزة".. أرقام قياسية لـ تريزيجيه بعد هدفي منتخب سيراليون

تريزيجيه يطارد محمد صلاح مع منتخب مصر

يزاحم محمود حسن تريزيجيه زميله محمد صلاح على هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد تسجيله هدفين اليوم.

ولكن لازال صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي التصفيات الأفريقية، رغم عدم التهديف أمام سيراليون، ويليه تريزيجيه في الوصافة برصيد ثلاث أهداف.

بينما يمتلك كلا من كريم كوناتي، وساديو ماني، ودينس بوانجا، وباتسون داكا وحامد جونيور تراوري، هدفين في ترتيب الهدافين، ولم تنتهى بعد التصفيات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم