نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات مثيرة للجدل من مدرب سيراليون بعد السقوط أمام مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أميدو كريم المدير الفني لمنتخب سيراليون، أن محمد الشناوي حارس منتخب مصر كان الأفضل في مواجهة الفريقين اليوم الأحد بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

ماذا قال مدرب سيراليون عن مباراته أمام مصر؟

وقال أميدو كريم خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "الشناوي كان أفضل لاعب في المباراة بشكل عام".

وأضاف: "لولا محمد الشناوي لفزنا على مصر ب3 أو 4 أهداف، وكنا الافضل على مدار المباراة".

وتابع: "أداء سيراليون اليوم ضد مصر يعطينا الأمل في التأهل لكأس العالم، وفرصتنا لازالت موجودة حيث يتبقى ٨ جولات".

نتيجة مباراة مصر وسيراليون

واستطاع محمود حسن تريزيجيه من تسجيل هدفين للمنتخب الوطني أمام منتخب سيراليون فى الدقائق 18 و62 من زمن المباراة ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة.

وبالفعل تصدر منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز اليوم أمام منتخب سيراليون فى ليبيريا بعدما حقق الخميس الماضي الفوز أمام جيبوتي بسداسية على ستاد القاهرة الدولي.