نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة رونالدو.. منتخب البرتغال يهزم أيسلندا بثنائية نظيفة في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز أمام نظيره أيسلندا بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "جوزيه ألفالادي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دور المجموعات بتصفيات يورو 2024.

ويحتل برازيل أوروبا بعد هذا الفوز صدارة المجموعة العاشرة برصيد 30 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في عشر مباريات، فيما يحتل منتخب أيسلندا المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وخسارة ست مباريات.

أحداث مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024

سجل برونو فيرنانديز أول أهداف اللقاء لصالح البرتغال في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالكعب من برناردو سيلفا إلى زميله فيرنانديز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة قوية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف ريكاردو هورتا الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 66، بعد تسديدة من جواو فيليكس من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها هورتا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في منتصف المرمى.