نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. ميدياما الغاني يخسر أمام كوتوكو بهدف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى ميدياما الخسارة أمام فريق كوتوكو بهدف نظيف، بأقدام لاعب وسط الفريق محمد شريف، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الغاني.



وسجل محمد شريف هدفا قاتلا من ضربة جزاء في شباك ميدياما، وانتهى اللقاء بفوز أشانتي كوتوكو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الغاني الممتاز.



وبهذه النتيجة يتجمد رصيد ميدياما عند 16 نقطة في المركز السابع، كما نجح فريق كوتوكو بأرتفاع رصيده إلى13 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره ميدياما يوم السبت القادم في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.