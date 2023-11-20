إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم الفوز على حساب جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة تصفيات يورو 2024 في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجارى.

أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي الدقيقة الرابعة سجل روبين لو لورماند الهدف الأول لصالح منتخب إسبانيا، وفي الدقيقة العاشرة سجل كفاراتسخيليا الهدف الأول وهدف التعادل لصالح منتخب جورجيا.

وبعدها حاول منتخب جورجيا من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز ولكن باتت جميع المحاولات بالفشل لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الخامسة والخمسين سجل فيران توريس الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا، قبل أن يسجل لوكا لوتشوشفيلي هدف في مرماه لتنتهى المباراة بفوز إسبانيا ثلاثة أهداف مقابل هدف.