ترتيب مجموعة إسبانيا بعد الفوز على جورجيا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - منتخب إسبانيا تغلب على جورجيا في مباراة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 بنتيجة 3-1.

انطلقت المباراة بتألق روبن لو نورماند الذي سجل هدفًا لإسبانيا في الدقيقة الرابعة، ورد جورجيا بهدف التعادل من خلال خيفتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة 10.

تعرض جافي لإصابة خلال المباراة وغادر الملعب بدموع في الدقيقة 24.

ترتيب مجموعة اسبانيا بعد الفوز على جورجيا

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 55 واحتفل باستبداله بزميله المصاب جافي. جاء الهدف الثالث بتوقيع لوكا لوتشوشفيلي في مرمى فريقه جورجيا بالدقيقة 72.

بهذا الفوز، رفعت إسبانيا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 21 نقطة، مؤكدة تأهلها ليورو 2024، فيما توقف رصيد جورجيا عند 8 نقاط بالمركز قبل الأخير في المجموعة.