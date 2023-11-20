ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز على إيسلندا في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب البرتغال على آيسلندا بنتيجة 2-0 في مباراة تصفيات كأس أمم أوروبا 2024. خاض كريستيانو رونالدو المباراة كأساسي وقاد منتخب بلاده.

ترتيب مجموعة البرتغال بعد الفوز على ايسلندا

افتتح برونو فرنانديز التسجيل للبرتغال في الدقيقة 37 بتمريرة من برناردو سيلفا. أضاف ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66 بعد تمريرة حاسمة من رونالدو.

بهذا الفوز، رفعت البرتغال رصيدها إلى 30 نقطة في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد آيسلندا عند 10 نقاط بالمركز الرابع. يُشار إلى أن منتخب البرتغال قد حسم تأهله ليورو 2024 إلى جانب منتخب سلوفاكيا من نفس المجموعة.