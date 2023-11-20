عاجل.. إصابة نجم برشلونة بقطع في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى إصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

إصابة جافي بقطع في الرباط الصليبي

ووفقًا لصحيفة "الاس" الإسبانية التي أوضحت أن الأشعة المبدئية التي خضع لها بابلو جافي تشير إلى إصابة الإسباني بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج جافي لاعب منتخب إسبانيا في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول متأثرًا بإصابة قوية في الركبة ليشارك بدلًا منه أويهان سانست.

وانتهت أحداث مباراة إسبانيا وجورجيا بفوز الماتادور بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين مساء الأحد على ملعب "نويفو خوسيه زوريلا" في ختام جولات مرحلة المجموعات بتصفيات يورو 2024.