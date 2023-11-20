مصدر يُجيب.. هل يُوافق سبورتينج لشبونة على تقسيط غرامة الزمالك؟ (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة -

يسعى مسؤولو الزمالك لتقسيط غرامة نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا؛ من أجل التقدم نحو رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

غرامة سبورتينج لشبونة

ويواجه الزمالك حاليًا عقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمان النادي الأبيض من قيد صفقاته؛ بسبب غرامة شيكابالا لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب لمسؤولي سبورتينج لشبونة بشأن إمكانية تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث تولى عمرو أدهم عضو المجلس الأبيض ملف المفاوضات مع النادي البرتغالي.

من جانبه تواصل موقع "دوت الخليج الرياضي" مع مصدر بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي؛ لمعرفة موقف النادي من الموافقة على تقسيط غرامة شيكابالا خلال الفترة المقبلة.

تقسيط غرامة شيكابالا

وقال المصدر: "لا أعتقد أن النادي سيوافق على تقسيط غرامة الزمالك. لكن كل هذا يتوقف على قرار الفيفا وشروط الدفع وما إلى ذلك".

وأكمل المصدر: "إذا لم يكن لدى الزمالك المال، فيمكنهم محاولة التفاوض على بعض شروط الدفع بدلًا من المبلغ الكامل".

أزمة الزمالك المادية

وبشأن الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك وانتخاب مجلس جديد وتأثيره على قرار النادي البرتغالي، علق المصدر: "الأزمة المالية.. لهذا السبب قلت أن تلك المفاوضات من أجل تقسيط شروط الدفع. الآن سيعتمد القرار على مجلس سبورتنج لشبونة، الرئيس لا يقرر أي شيء بمفرده هناك".

وتابع المصدر: "النادي يتعامل باحترافيه ولم يكن لدى سبورتنج أية ديون للأندية. بخصوص التحويلات، ومؤخرًا فازوا بالقضية ضد رافائيل لياو، وأعتقد أنهم لم يقبلوا دفعات التقسيط".

فترة تواجد شيكابالا في سبورتنج لشبونة

واختتم المصدر تصريحاته بالحديث عن فترة تواجد محمود عبد الرازق شيكابالا مع النادي البرتغالي بالقول: "كان لاعبًا في الفريق قبل 6 أو 7 سنوات. لكنه لم يكن محترفًا جدًا، كان يعود سمينًا طوال الوقت".