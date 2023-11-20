نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات اليورو.

وتقام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من عمر تصفيات اليورو.

موعد مباراة إيطاليا أمام أوكرانيا في تصفيات اليورو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لتصفيات اليورو.