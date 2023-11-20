نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رعب في الأهلي بسبب انتقال نجم الفريق إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن مفاجآت داخل جدران النادي الأهلي أبرزها مصير صلاح محسن ووجهته القادمة.

وقال الجندي عبر برنامجه: "هناك رعب أو خوف أو قلق من داخل الأهلي، من انتقال صلاح محسن مهاجم الفريق إلى الزمالك".

وتابع: "في مفاوضات مع صلاح محسن تمت من قبل، ومن الممكن أن يتم فتح هذا الملف من جديد وخاصة لإن مارسيل كولر لا يريد اللاعب في الفترة المقبلة"

واختتم: "الأهلي يحاول أن يقنع صلاح محسن للدخول في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر، ولكن اللاعب رافض بشكل نهائي لأنه لا يريد أن يدخل في صفقات تبادلية مرة أخرى، مصرًا على الرحيل نهائيًا، وهناك خوف من الأهلي بالإنتقال إلى الزمالك".