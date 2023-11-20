نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة الأفريقية عن القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026.



وتعد هذه هي المباراة الأولى لأسود أطلس في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بسبب انسحاب منتخب إريتريا، حيث كان من المقرر أن يتقابل المنتخبين في الجولة الأولى.



يقع منتخب المغرب في المجموعة الخامسة من مجموعات التصفيات بجوار منتخبات تنزانيا وزامبيا والنيجر وجمهورية الكونغو بعد انسحاب منتخب إريتريا.



موعد مباراة المغرب وتنزانيا في تصفيات مونديال 2026



من المقرر أن تقام مباراة المغرب وتنزانيا يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب بنيامين ماكابا الوطني وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وتذاع مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكةSSC Sports السعودية بعدما حصلت على حقوق بث مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بالإضافة إلى أن اللقاء سيُذاع عبر شبكة قنوات المغربية الرياضية.