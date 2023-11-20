نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل جلسة كولر مع إمام عاشور والشحات داخل الأهلي عقب استبعاد فيتوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، على عقد جلسة مع ثنائي الفريق إمام عاشور وحسين الشحات، بعد استبعادهم الأخير من معسكر منتخب مصر، عقب الفوز أمام جيبوتي بستة أهداف دون رد، في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

- تفاصيل جلسة كولر وثنائي الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، قام بالاجتماع مع حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب استبعادهم من معسكر منتخب مصر".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي قام بالتحدث مع كولر، وشرحوا ما حدث، وكان رده عليهم أن عليهم فقط الاجتهاد بالتدريبات والمباريات، مؤكدًا أن أي مدرب يرغب في أن يكون لاعبه جاهز في أي وقت".

وأختتم أمير هشام: "كولر وجه تحذير شديد لثنائي الفريق من عدم الالتزام بأي تعليمات من المدير الفني، وأن المشاركة في التدريبات عقب المباراة كان مهم، وعليهم العمل بجهد زائد من أجل العودة مرة أخرى".