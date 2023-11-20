موعد مباراة فرنسا واليونان في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب اليونان مساء غد الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على ملعب "أوباب أرينا آيا صوفيا" في ختام مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويحتل الديوك صدارة المجموعة الأولى برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل منتخب اليونان المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة ثلاثة لقاءات.

موعد مباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024

تقام مباراة فرنسا واليونان غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد اليونان في تصفيات يورو 2024

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فرنسا ضد اليونان مساء غد الثلاثاء، عبر قنواتها.