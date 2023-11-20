نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب المصري في تصفيات المونديال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، والذي حقق فيه المنتخب المصري الفوز على حساب سيراليون بهدفين نظيفين.

وسجل المنتخب المصري أرقام جيدة في التصفيات، خلال الجولتين الماضيتين بعد الفوز على حساب جيبوتي وسيراليون.

صلاح علامة مميزة في مباريات المنتخب

الثنائي محمد صلاح، محمود تريزيجه كانوا أصحاب البصمة الإيجابية في المباريات الماضية سواء بالتهديف أو الصناعة.

نجم ليفربول استطاع المساهمة في 7 أهداف من أصل 8 أهداف سجلها الفراعنة.

سجل منها سوبر هاتريك أمام جيبوتي، وصنع 3 أهداف في المباراتين.

إضافة على ذلك أصبح محمد صلاح، في صدارة هدافي المونديال برصيد 15هدف، ليزيح أبو تريكة صاحب 14 هدف.

وتواجدت مصر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما، تشاركت كلا من بوركينا فاسو، غينيا بيساو، إثيوبيا، سيراليون، الرصيد ذاته بنقطة واحدة بينما جاءت جيبوتي متذيلة المجموعة بلا نقاط.