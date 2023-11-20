نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات اليورو.

وتقام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من عمر تصفيات اليورو.

موعد مباراة إيطاليا أمام أوكرانيا في تصفيات اليورو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لتصفيات اليورو.

ويقوم التونسي عصام الشوالي بمهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب إيطاليا أمام أوكرانيا في تصفيات اليورو.