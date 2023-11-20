نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الأفريقية مباراة تونس ومالاوي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.



موعد مباراة تونس ومالاوي في تصفيات مونديال 2026



من المقرر أن تقام مباراة تونس ومالاوي يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الملعب الوطني في بينجو وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وشتقوم قنوات SSC SPORTS التابعة للشركة السعودية للرياضة بنقل مباراة تونس ومالاوي، حيث تعتبر المالك لمباريات التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.



كما يتم نقل بث مباشر لمباريات المنتخب الوطني التونسي في التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 عبر منصة ديوان سبورت وقنوات الوطنية التابعة للتلفزيون الحكومي في تونس بشكل مجاني.



ويمكن مشاهدة مباراة تونس ومالاوي عبر قنوات سبورت تيفي البرتغالية عبر القمر الصناعي هيسباسات 30 غربا، أو سبورت ديجيتال النمساوية عبر قمر أسترا 19 شرقا أيضا.



وأوقعت القرعة المنتخب التونسي بجانب كلا من ساو تومي وغينيا الاستوائية ومالاوي وليبيريا وناميبيا في المجموعة الثامنة من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.



بدأ منتخب تونس مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بفوز كبير على حساب ساو تومي برباعية نظيفة.



في حين فاز منتخب مالاوي في الجولة الأولى على منتخب ليبيريا بهدف نظيف ليحقق ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره نحو المونديال.



تقابل منتخب مالاوي مع نظيره التونسي في تصفيات كأس العالم 2006 في المجموعة التي ضمت المغرب ايضا وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما قبل فوز نسور قرطاج بسباعية نظيفة في مباراة العودة.



وتقابل كلا من تونس ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012 في آخر المواجهات المباشرة وانتهت المواجهة بالتعادل بهدفين لكل منهما في مباراة الذهاب وتعادلا سلبيا في مباراة العودة.