نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يكشف تطورات ثلاثي الفراعنة المستبعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على فوز الفراعنة الأخير أمام نظيره سيراليون بهدفين نظيفين، في ثاني جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة.

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وصرح محمد غرابة:" كان من الهم لدينا تحقيق الفوز أمام سيراليون، في ظل تقارب مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادم، وخوض مران وحيد قبل المباراة".

وأوضح غرابة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " تحقيق فوزين في أول مباراتين بالتصفيات شئ رائع وفرصة مميزة لفرض السيطرة على المجموعة منذ بدايتها".

وأردف محمد غرابة: " اقتحام ملعب المباراة من أجل محمد صلاح نجم المنتخب، أمر طبيعي يحدث مع كل نجوم العالم، وبالنسبة للجماهير وجود صلاح والنني أمر مميز لهم ورغبة في التقاط الصور التذكارية، ونزلنا الملعب بشكل سريع لمنع أي مشكلة، والشعب الليبيري من أطيب الشعوب وكان هناك حراسة خاصة وتأمين جيد منذ اليوم الأول".

وأكمل: "روي فيتوريا يتميز بالواقعيةؤ والهدف الأول لنا كان الفوز وحصد ثلاث نقاط، والفوز في بعض المباريات يكون أهم من الأداء نظرا الظروف المحيطة، وحلم التأهل لكأس العالم موجود، وكل المباريات بالنسبة لنا مهم، وهدفنا استمرار الفوز".

واختتم محمد غرابة "استبعاد إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر جاء للأسباب المعلنة عبر بيان الاتحاد المصري، وإمكانية ضمهم مرة أخرى أمر يعود للجهاز الفني بقيادة فيتوريا ولم أتحدث معه حول الأمر والثلاثي لم يقدم أي اعتذار حتى الآن بسبب ضيق الوقت ولكن سيتم تقديم اعتذار منهم بالفترة المقبلة".