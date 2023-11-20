نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المنتخب يفجرها.. لم يكن هناك أي تأمين على الفراعنة في ليبيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد غرابة، مدير منتخب مصر، غضبه بشأن اقتحام جماهير سيراليون الملعب أقناء لقاء الفراعنة مع سيراليون.



وقال غرابة عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم يكن هناك أي تأمين لمنتخب مصر في ليبيريا لمواجهة سيراليون والتأمين الوحيد كان أفراد شركة الأمن الخاصة بالمنتخب وكذلك شركة الأمن الذي تعاقد معها المنتخب هناك".



وتابع: "طلبنا من السفير المصري في ليبيريا زيادة أعداد الأمن من الشرطة والجيش للمنتخب ولكن بسبب الانتخابات الرئاسية هناك الأمن لم يتوفر سوى ليلة المباراة".



واختتم: "حدثت الكثير من المضايقات الفردية لمنتخب مصر منذ وصوله إلى ليبيريا لكنها أمور طبيعية تحدث دائما في إفريقيا".

ويذكر أن منتخب مصر قد فاز على سيراليون بهدفين عن طريق تريزيجيه، في المباراة التي جمعت بينهم في ليبيريا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.