موعد مباراة السنغال وتوجو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الأفريقية لمتابعة مباراة السنغال وتوجو وذلك ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السنغال وتوجو في تصفيات مونديال 2026



من المقرر أن تقام مباراة السنغال وتوجو يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



أوقعت القرعة منتخب السنغال بجانب كلا من الكونغو وتوجو وموريتانيا والسودان وجنوب السودان في المجموعة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.



يحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد ٣ نقاط بعد فوزها الكبير على جنوب السودان برباعية نظيفة.



بينما يحتل منتخب توجو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى مع نظيره منتخب السودان بهدف لكل منهما.