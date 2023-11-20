نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هروبه من الزمالك.. خليفة الونش لـ "دوت الخليج الرياضي": رحلت لهولندا بسبب خطأ من مجلس الإدارة السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مروان خطاب، مدافع الزمالك مواليد 2002، عن مفاجآت لـ "دوت الخليج الرياضي" في عقده مع الفارس الأبيض وحقيقة انتقاله إلى الفريق الهولندي.

وقال خليفة الونش: "أنا في هولندا مع فريق فوليندام فترة معايشه هتبدأ يوم 25 أول تمرين مع الفريق، موجود منذ 15 يوم".

ناشئ الزمالك ينتقد مجلس إدارة الزمالك السابق

وأكمل: "أنا ماضي عقد مع الزمالك وبسبب غلطة من المجلس السابق في العقد بإهمال منهم لم يوثقوه، وهذا ما جعلني انتقل للفريق الهولندي فري".

واختتم مشددًا على أن المجلس الحالي للزمالك أبلغه بالإنتظار لشهر يناير لحل هذه المشكلة وتوثيق العقد، واستمراره مع الفريق.

جدير بالذكر أن مروان خطاب، بسبب تألقه أشاد به جميع المدربين الذين سبق لهم رؤيته في الملعب، حيث أنه انضم لمنتخب مصر تحت قيادة مدحت عبد الهادي، الذي أكد على أنه سيكون له شأن كبير داخل الفريق الأول للزمالك، وعصام مرعي، وفيريرا الذي أبدى إعجابه باللاعب.