من هو معلق مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “توشي برويسكى".

حيث يتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو، مع كلا من منتخبات ألمانيا، هولندا، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية ومالطا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، قد أعلنت عن تولي مهمة التعليق الصوتي على المباراة للمعلق المميز.