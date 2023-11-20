نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نقلنا في حته تانية".. تعليق مثير من مدرب مصر السابق عن صلاح ويؤكد: فيتوريا أخطأ في هذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزا هاما في ثاني مواجهاته بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم القادمة 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ضياء السيد يتحدث عن صلاح وفيتوريا

وصرح ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق:" البداية دائما مهمة، لذلك تعتبر انطلاقة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، جيدة في بداية المباريات، رغم سهولة المجموعة ولكن هناك جدية".

وواصل السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "مجهود المدرب والجهاز الفني واضح، والمنتخب قادر على التأهل للمونديال".

وأردف ضياء السيد: " يجب أن يكون لفيتوريا الحق في معرفة موعد نهاية الدوري المصري والموسم، وتحقيق العلامة الكاملة 6 نقاط بداية رائعة، وعلينا غلق ملف التصفيات والتركيز في كأس الأمم الإفريقية".

وتحدث مدرب السابق: " أشعر ببعض التسرع في قرار استبعاد ثلاثي الفراعنة، إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات من معسكر منتخب مصر، لأن هذا وارد كل المعسكرات، وكان لا بد من معالجة الأمر داخليًا، والثلاثي هام للمنتخب الوطني".

وأختتم ضياء السيد: " محمود تريزيجيه، من أهم اللاعبين التي تتواجد في تشكيل منتخب مصر، ووجود محمد صلاح نعمة، ووضعنا في منطقة كنا لا نحلم بها ولا بد من الحفاظ عليها".