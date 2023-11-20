نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عودة عباس والجنايني".. مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، على تخطي عقبة تلو الأخرى من التي ضربت الفارس الأبيض مؤخرا، والتي كان أبرزها أزمة القيد، وتجديد عقود اللاعبين خلال الموسم الحالي.

- أبرز المرشحين لشركة الزمالك

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة السابق وأيمن ممدوح عباس أبرز المرشحين لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك بالفترة المقبلة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يخطط لإنشاء شركة لإدارة ملف كرة القدم، ومن الوارد أن يتم الاستعانة بالثنائي في الشركة، على أن يكون الجنايني رئيسًا وعباس نائبًا له".

وتدرس إدارة القلعة البيضاء في الفترة القادمة، حل ملف أزمة القيد التي تضرب الزمالك في الموسم الحالي، والتي منعت الفريق من التعاقد مع بعض الصفقات مؤخرا.