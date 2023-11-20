نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إيطاليا وأوكرانيا في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم، نظيره منتخب أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات اليورو.

وتقام مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من عمر تصفيات اليورو.

موعد مباراة إيطاليا أمام أوكرانيا في تصفيات اليورو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة منتخب إيطاليا أمام نظيره منتخب أوكرانيا، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لتصفيات اليورو.

القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024 مجانا

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11054 V علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Football HD (tjk)

التردد: H 11785 علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة IRIB TV3 HD

التردد: 11555 V علي القمر الصناعي Intelsat 62.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

- قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

- قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.