نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يهاجم ثنائي منتخب مصر: ثغرة واضحة في الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في سياسة التدوير التي يتبعها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مع لاعبي الفراعنة في المباريات الأخيرة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": كنت أتمنى إراحة محمد صلاح أمام سيراليون، ومنح الفرصة لمصطفى فتحي، ما دام أن هناك تدوير بين اللاعبين.

وتابع: مصطفى فتحي لاعب صاحب إمكانيات خاصة ويقدم مباريات مميزة مع بيراميدز، وقاد المنتخب للفوز على إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا وصنع الفارق للفراعنة".

وأضاف: محمود حمادة وعلي جبر ثغرة كبيرة في تشكيلة المنتخب الوطني، وليس لهما دور حقيقي، وتعجبت من مشاركتهما أمام سيراليون، فالأخير يتواجد مع الفراعنة منذ ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولم يقدم المنتظر.