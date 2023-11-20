تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد مقدونيا الشمالية، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب إنجلترا المتوقع لمواجهة مقدونيا الشمالية

حراسة المرمى: سام جونستون.

خط الدفاع: كيران تريبيير، فيكايو توموري، مارك جويهي، ريكو ليويس.

خط الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد، ديكلان رايس، جارود بوين، كونور جالاجير.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كول بالمر.

حيث يتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو، مع كلا من منتخبات ألمانيا، هولندا، وإيطاليا، ومقدونيا الشمالية ومالطا.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية اليوم

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.