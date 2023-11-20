نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من رضا عبد العال بعد فوز مصر على سيراليون في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علَقَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره السيراليوني مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقد انتهت المباراة بفوز الفراعنة بثنائية على ملعب صامويل كانيون دو في ليبيريا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN": آداء المنتخب أمام سيراليون لم يكن مقنعًا، رغم تواضع مستوى المنافس، فالمنتخب الوطني دون منافس في المجموعة الأولى، ونظام التصفيات أصبح أكثر سهولة.

وأضاف: المنتخب قدم آداء جيد أمام سيراليون، وفاز بنصف دستة أهداف، لذلك كنت أتوقع الفوز بأكبر عدد من الأهداف اليوم، خاصًة بعد طرد لاعب وسط سيراليون في الشوط الأول.