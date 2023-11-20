نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البحرين والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب البحرين مع نظيره منتخب الإمارات غدًا الثلاثاء 21-11-2023 على ملعب "البحرين الوطني"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويحتل الأحمر وصافة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويأتي الأبيض في صدارة الترتيب بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة البحرين ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

تبدأ أحداث مباراة البحرين والإمارات غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البحرين ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

تمتلك إدارة شبكة قنوات الكأس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة منتخب البحرين ضد منتخب الإمارات مساء غد الثلاثاء، عبر قنواتها.