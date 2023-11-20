نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إكرامي كلمة السر".. نجم الأهلي السابق يفاجئ محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق المنتخب المصري الأول لكرة القدم، فوزا هاما في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم القادمة 2026، أمام نظيره سيراليون بهدفين دون رد.

- أمير عبد الحميد يتحدث عن الشناوي

وصرح أمير عبدالحميد حارس مرمى النادي الأهلي السابق:" أن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، يعتبر من أفضل الحراس في الكرة المصرية ويعمل على التطوير بشكل مستمر".

وواصل عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الشناوي يعمل دائما على تطوير نفسه، ومنذ عودته للأهلي يعمل على الحفاظ على مكانته".

وأضاف أمير عبدالحميد: " إصابة شريف إكرامي خدمت الشناوي في الأهلي ونجح في حجز مقعده من بعدها، بالإضافة إلى أن عصام الحضري كان في نهاية مسيرته كحارس للمنتخب، وعقليته ساعدته على صناعة الفارق".

واختتم حارس الأهلي السابق: " خبرة الشناوي وقيمته تتضح دائما في تميزه بالعمل الجاد دون الالتفات لأي انتقادات، وقيمته تظهر حينما تحتاجه وليس في الفوز فقط، وبالتالي وجوده مهم للغاية للنادي والمنتخب".