نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. عودة إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد لمنتخب مصر (شاهد كواليس القرار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا بشأن استبعاد ثلاثي المنتخب المصري الأول إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من معسكر الفراعنة، له توابع أخرى.

وقال الدرندلي في مداخلة هاتفية عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة "etc": "فيتوريا أخطرنا باستبعاد الثلاثي إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من مباراة سيراليون فقط."

ويعد تصريح الدرندلي تأكيد لعودة الثلاثي، مرة أخرى لمنتخب مصر في التجمع المقبل للفراعنة.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الأولى، من تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ونجح منتخب مصر في الفوز على جيبوتي بسداسية بالجولة الأولى، وسيراليون بهدفين دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراه منتخب مصر القادمة

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024، والمقرر إقامتها في شهر يناير 2024.