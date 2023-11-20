نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 20-11-2023 في تصفيات إفريقيا لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 20 من شهر نوفمبر الجاري، مواجهات من العيار الثقيل ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد منافسات قوية.

وكان منتخب مصر نجح في تحقيق فوزًا جديدا على يد نظيره المنتخب الجيبوتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة كأس العالم، ليتصدر جدول ترتيب مجموعته.

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم اليوم

جيبوتي ضد غينيا بيساو – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

جامبيا ضد كوت ديفوار – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ليبيريا ضد غينيا الإستوائية – الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

سيشيل ضد كينيا – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

تشاد ضد مدغشقر – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

مالي ضد جمهورية إفريقيا الوسطى – الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.