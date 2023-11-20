نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 قبل مواجهة جيبوتي وغينيا بيساو اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026، قبل مواجهة جيبوتي ضد غينيا بيساو مساء اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023.

ما هو ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم؟

مصر، 6 نقاط

بوركينا فاسو، نقطة واحدة

إثيوبيا، نقطة واحدة

غينيا بيساو، نقطة واحدة

سيراليون، نقطة واحدة

جيبوتي، دون نقاط

ما نتيجة مبارة مصر ضد منتخبي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم؟

تمكن منتخب مصر من تخقيق الفوز على نظيره منتخب سيراليون بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، بينما حقق الفوز على منتخب جيبوتي بنتيجة ستة اهداف مقابل لا شئ.

متي موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، في الجولة الثالثة من منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.