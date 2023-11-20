نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. موعد مباراة إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأفريقية، نحو موعد مباراة منتخب إثيوبيا ضد نظيره منتخب بوركينا فاسو في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

متي موعد مباراة منتخب إثيوبيا ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم؟

يواجه منتخب إثيوبيا الأول لكرة القدم نظيره منتخب بوركينا فاسو مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات الناقلة لمباريات إثيوبيا ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

تذاع أحداث مباراة منتخب إثيوبيا ضد بوركينا فاسو عبر قناة SSC 2 السعودية الرياضية في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط.

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي: نيل سات

- تردد 12523

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة "SSC السعودية الرياضية" على القمر الصناعي عرب سات

- تردد 11747

- الإستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

ما هو ترتيب المجموعة الأولي في تصفيات كأس العالم؟

مصر، 6 نقاط

بوركينا فاسو، نقطة واحدة

إثيوبيا، نقطة واحدة

غينيا بيساو، نقطة واحدة

سيراليون، نقطة واحدة

جيبوتي، دون نقاط